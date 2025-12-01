Preço de LOCK IN hoje

O preço ao vivo de LOCK IN (LOCKIN) hoje é $ 0.00292365, com uma variação de 4.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOCKIN para USD é de $ 0.00292365 por LOCKIN.

LOCK IN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,905,728, com um fornecimento em circulação de 994.38M LOCKIN. Nas últimas 24 horas, LOCKIN foi negociado entre $ 0.00291268 (mínimo) e $ 0.00321545 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.115837, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00186814.

No desempenho de curto prazo, LOCKIN movimentou-se -1.52% na última hora e +35.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LOCK IN (LOCKIN)

Capitalização de mercado $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Fornecimento Circulante 994.38M 994.38M 994.38M Fornecimento total 994,379,877.0 994,379,877.0 994,379,877.0

A capitalização de mercado atual de LOCK IN é $ 2.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOCKIN é 994.38M, com um fornecimento total de 994379877.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.91M.