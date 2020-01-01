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Principais tokens de Murad Picks por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Murad Picks. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3184
-0.38%
+0.35%
-3.70%
$ 295.87M
$ 345.87K
2
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04203
-0.19%
-1.10%
-1.47%
$ 41.27M
$ 1.47M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009947
-0.14%
-1.06%
-1.56%
$ 38.76M
$ 612.19B
4
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.00186
+0.16%
-2.06%
+4.28%
$ 17.24M
$ 32.57M
5
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.0000188
0.00%
-4.23%
-4.86%
$ 6.35M
$ 18.65M
6
American Coin
American Coin
USA
$ 1.42914E-7
+0.39%
-0.70%
+2.87%
$ 1.66M
--
7
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00149851
-0.03%
-0.00%
+21.65%
$ 1.50M
$ 13.71K
8
LOCK IN
LOCK IN
LOCKIN
$ 0.00088223
-0.01%
-0.05%
-7.15%
$ 877.28K
$ 221.47K
9
mini
mini
MINI
$ 0.0008313
+0.04%
-0.01%
-0.05%
$ 726.28K
$ 119.03K
10
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00486907
-0.16%
-0.01%
+4.98%
$ 364.71K
$ 55.08

Perguntas frequentes

O que são tokens de Murad Picks e por que são populares?
Tokens de Murad Picks representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $404.62M.
Qual é o token de Murad Picks com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Murad Picks acompanhados na MEXC, SPX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.35% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Murad Picks existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Murad Picks, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Murad Picks incluem SPX, POPCAT, MOG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Murad Picks?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Murad Picks é de aproximadamente $404.62M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Murad Picks, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.