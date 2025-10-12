Informações de preço de Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01189327 Máximo 24h $ 0.01265065 Máximo histórico $ 0.145824 Menor preço $ 0.00742136 Variação de Preço (1h) -0.11% Alteração de Preço (1D) -4.80% Variação de Preço (7d) -32.43%

O preço em tempo real de Liquid Agent (LIQUID) é $0.01198169. Nas últimas 24 horas, LIQUID foi negociado entre a mínima de $ 0.01189327 e a máxima de $ 0.01265065, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIQUID é $ 0.145824, enquanto o mais baixo é $ 0.00742136.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIQUID variou -0.11% na última hora, -4.80% nas últimas 24 horas e -32.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Liquid Agent (LIQUID)

Capitalização de mercado $ 512.74K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.20M Fornecimento Circulante 42.81M Fornecimento total 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Liquid Agent é $ 512.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQUID é 42.81M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.20M.