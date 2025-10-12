Tokenomics de Liquid Agent (LIQUID)
Tokenomics e análise de preços de Liquid Agent (LIQUID)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Liquid Agent (LIQUID), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Liquid Agent (LIQUID)
Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.
Tokenomics de Liquid Agent (LIQUID): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Liquid Agent (LIQUID) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens LIQUID que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LIQUID podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do LIQUID, explore o preço em tempo real do token LIQUID!
Previsão de preço de LIQUID
Quer saber para onde o LIQUID pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do LIQUID combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
