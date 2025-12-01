Preço de likes hoje

O preço ao vivo de likes (LIKES) hoje é $ 0.0000038, com uma variação de 5.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIKES para USD é de $ 0.0000038 por LIKES.

likes ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 258,784, com um fornecimento em circulação de 68.00B LIKES. Nas últimas 24 horas, LIKES foi negociado entre $ 0.00000376 (mínimo) e $ 0.00000407 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000368.

No desempenho de curto prazo, LIKES movimentou-se -0.29% na última hora e -8.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de likes (LIKES)

Capitalização de mercado $ 258.78K$ 258.78K $ 258.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 380.56K$ 380.56K $ 380.56K Fornecimento Circulante 68.00B 68.00B 68.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de likes é $ 258.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIKES é 68.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 380.56K.