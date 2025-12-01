Preço de LEO Token hoje

O preço ao vivo de LEO Token (LEO) hoje é $ 9.84, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEO para USD é de $ 9.84 por LEO.

LEO Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,075,324,321, com um fornecimento em circulação de 922.03M LEO. Nas últimas 24 horas, LEO foi negociado entre $ 9.8 (mínimo) e $ 9.87 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.14, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.799859.

No desempenho de curto prazo, LEO movimentou-se -0.00% na última hora e +3.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LEO Token (LEO)

Capitalização de mercado $ 9.08B$ 9.08B $ 9.08B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B Fornecimento Circulante 922.03M 922.03M 922.03M Fornecimento total 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

A capitalização de mercado atual de LEO Token é $ 9.08B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEO é 922.03M, com um fornecimento total de 985239504.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.70B.