Preço de LAD hoje

O preço ao vivo de LAD (LAD) hoje é --, com uma variação de 46.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAD para USD é de -- por LAD.

LAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,061, com um fornecimento em circulação de 1.00B LAD. Nas últimas 24 horas, LAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LAD movimentou-se +0.08% na última hora e +109.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LAD (LAD)

Capitalização de mercado $ 45.06K$ 45.06K $ 45.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.06K$ 45.06K $ 45.06K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

