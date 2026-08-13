Preço de Komodo hoje

O preço ao vivo de Komodo (KMD) hoje é $ 0.00567005, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KMD para USD é de $ 0.00567005 por KMD.

Komodo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 797,552, com um fornecimento em circulação de 140.66M KMD. Nas últimas 24 horas, KMD foi negociado entre $ 0.00562128 (mínimo) e $ 0.00577205 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.54, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00195938.

No desempenho de curto prazo, KMD movimentou-se -0.06% na última hora e -16.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.10.

Informações de mercado de Komodo (KMD)

Capitalização de mercado $ 797.55K$ 797.55K $ 797.55K Volume (24h) $ 0.10$ 0.10 $ 0.10 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 797.55K$ 797.55K $ 797.55K Fornecimento Circulante 140.66M 140.66M 140.66M Fornecimento total 140,660,565.0 140,660,565.0 140,660,565.0

A capitalização de mercado atual de Komodo é $ 797.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.10. A oferta em circulação de KMD é 140.66M, com um fornecimento total de 140660565.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 797.55K.