Preço de KITTEE hoje

O preço ao vivo de KITTEE (KTE) hoje é $ 0.00001025, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KTE para USD é de $ 0.00001025 por KTE.

KITTEE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,247.09, com um fornecimento em circulação de 1000.00M KTE. Nas últimas 24 horas, KTE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00009814, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001022.

No desempenho de curto prazo, KTE movimentou-se -- na última hora e -30.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KITTEE (KTE)

Capitalização de mercado $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

A capitalização de mercado atual de KITTEE é $ 10.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KTE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999995.937352. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.25K.