Preço de KITO hoje

O preço ao vivo de KITO (KITO) hoje é --, com uma variação de 62.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KITO para USD é de -- por KITO.

KITO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,451, com um fornecimento em circulação de 975.26M KITO. Nas últimas 24 horas, KITO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KITO movimentou-se -0.18% na última hora e -68.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KITO (KITO)

Capitalização de mercado $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Fornecimento Circulante 975.26M 975.26M 975.26M Fornecimento total 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

A capitalização de mercado atual de KITO é $ 20.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KITO é 975.26M, com um fornecimento total de 975263103.97. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.45K.