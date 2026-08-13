Preço de Keep3rV1 hoje

O preço ao vivo de Keep3rV1 (KP3R) hoje é $ 0.724736, com uma variação de 4.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KP3R para USD é de $ 0.724736 por KP3R.

Keep3rV1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 348,968, com um fornecimento em circulação de 481.51K KP3R. Nas últimas 24 horas, KP3R foi negociado entre $ 0.714291 (mínimo) e $ 0.771558 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,995.53, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.489641.

No desempenho de curto prazo, KP3R movimentou-se -0.61% na última hora e -9.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 76.69.

Informações de mercado de Keep3rV1 (KP3R)

Capitalização de mercado $ 348.97K$ 348.97K $ 348.97K Volume (24h) $ 76.69$ 76.69 $ 76.69 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 348.97K$ 348.97K $ 348.97K Fornecimento Circulante 481.51K 481.51K 481.51K Fornecimento total 481,513.5082523857 481,513.5082523857 481,513.5082523857

A capitalização de mercado atual de Keep3rV1 é $ 348.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 76.69. A oferta em circulação de KP3R é 481.51K, com um fornecimento total de 481513.5082523857. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 348.97K.