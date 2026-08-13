Preço de K9 hoje

O preço ao vivo de K9 (K9) hoje é $ 0, com uma variação de 19.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de K9 para USD é de $ 0 por K9.

K9 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 555,597, com um fornecimento em circulação de 1.12B K9. Nas últimas 24 horas, K9 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, K9 movimentou-se -0.23% na última hora e -2.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 30.99K.

Informações de mercado de K9 (K9)

Capitalização de mercado $ 555.60K$ 555.60K $ 555.60K Volume (24h) $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 555.60K$ 555.60K $ 555.60K Fornecimento Circulante 1.12B 1.12B 1.12B Fornecimento total 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

A capitalização de mercado atual de K9 é $ 555.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 30.99K. A oferta em circulação de K9 é 1.12B, com um fornecimento total de 1123000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 555.60K.