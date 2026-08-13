Preço de Quantix Finance hoje

O preço ao vivo de Quantix Finance (QFI) hoje é R$ 52.799, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QFI para BRL é de R$ 52.799 por QFI.

Quantix Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 52.80M, com um fornecimento em circulação de 1.00M QFI. Nas últimas 24 horas, QFI foi negociado entre R$ 52.725 (mínimo) e R$ 54.252 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, QFI movimentou-se -0.52% na última hora e -9.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 148.74K.

Informações de mercado de Quantix Finance (QFI)

Capitalização de mercado R$ 52.80MR$ 52.80M R$ 52.80M Volume (24h) R$ 148.74KR$ 148.74K R$ 148.74K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 527.99MR$ 527.99M R$ 527.99M Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento máximo 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Fornecimento total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain pública TRX

A capitalização de mercado atual de Quantix Finance é R$ 52.80M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 148.74K. A oferta em circulação de QFI é 1.00M, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 527.99M.