Preço de JuliaOS hoje

O preço ao vivo de JuliaOS (JOS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOS para USD é de $ 0 por JOS.

JuliaOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,480, com um fornecimento em circulação de 999.36M JOS. Nas últimas 24 horas, JOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.021793, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JOS movimentou-se -0.26% na última hora e -0.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JuliaOS (JOS)

Capitalização de mercado $ 42.48K$ 42.48K $ 42.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.48K$ 42.48K $ 42.48K Fornecimento Circulante 999.36M 999.36M 999.36M Fornecimento total 999,361,964.815254 999,361,964.815254 999,361,964.815254

A capitalização de mercado atual de JuliaOS é $ 42.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JOS é 999.36M, com um fornecimento total de 999361964.815254. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.48K.