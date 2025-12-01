Preço de Jeeteroo hoje

O preço ao vivo de Jeeteroo (JEET) hoje é --, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JEET para USD é de -- por JEET.

Jeeteroo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,401, com um fornecimento em circulação de 309.21M JEET. Nas últimas 24 horas, JEET foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00139124, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JEET movimentou-se -0.03% na última hora e -10.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jeeteroo (JEET)

Capitalização de mercado $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.10K$ 263.10K $ 263.10K Fornecimento Circulante 309.21M 309.21M 309.21M Fornecimento total 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

