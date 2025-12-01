Preço de InfiniteHash hoje

O preço ao vivo de InfiniteHash (SN89) hoje é $ 1.21, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN89 para USD é de $ 1.21 por SN89.

InfiniteHash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,832,390, com um fornecimento em circulação de 2.34M SN89. Nas últimas 24 horas, SN89 foi negociado entre $ 1.19 (mínimo) e $ 1.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.9, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.082.

No desempenho de curto prazo, SN89 movimentou-se +0.36% na última hora e -2.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de InfiniteHash (SN89)

Capitalização de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Fornecimento Circulante 2.34M 2.34M 2.34M Fornecimento total 2,336,475.199379276 2,336,475.199379276 2,336,475.199379276

