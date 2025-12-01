Preço de iLuminary Token hoje

O preço ao vivo de iLuminary Token (ILMT) hoje é $ 0.00939647, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ILMT para USD é de $ 0.00939647 por ILMT.

iLuminary Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 149,933, com um fornecimento em circulação de 15.96M ILMT. Nas últimas 24 horas, ILMT foi negociado entre $ 0.00930618 (mínimo) e $ 0.00940317 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03000248, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00183544.

No desempenho de curto prazo, ILMT movimentou-se +0.01% na última hora e -11.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de iLuminary Token (ILMT)

Capitalização de mercado $ 149.93K$ 149.93K $ 149.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Fornecimento Circulante 15.96M 15.96M 15.96M Fornecimento total 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

