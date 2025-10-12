Informações de preço de Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.022 Máximo 24h $ 1.051 Máximo histórico $ 1.27 Menor preço $ 0.701228 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) +0.43% Variação de Preço (7d) +1.01%

O preço em tempo real de Hyperbeat USDT (HBUSDT) é $1.045. Nas últimas 24 horas, HBUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.022 e a máxima de $ 1.051, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HBUSDT é $ 1.27, enquanto o mais baixo é $ 0.701228.

Em termos de desempenho de curto prazo, HBUSDT variou +0.35% na última hora, +0.43% nas últimas 24 horas e +1.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Capitalização de mercado $ 93.43M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.43M Fornecimento Circulante 90.08M Fornecimento total 90,076,497.12566553

A capitalização de mercado atual de Hyperbeat USDT é $ 93.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBUSDT é 90.08M, com um fornecimento total de 90076497.12566553. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.43M.