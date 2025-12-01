Preço de Hydrated Dollar hoje

O preço ao vivo de Hydrated Dollar (HOLLAR) hoje é $ 0.999, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLLAR para USD é de $ 0.999 por HOLLAR.

Hydrated Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,461,122, com um fornecimento em circulação de 3.46M HOLLAR. Nas últimas 24 horas, HOLLAR foi negociado entre $ 0.998949 (mínimo) e $ 0.999785 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.019, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.976486.

No desempenho de curto prazo, HOLLAR movimentou-se -0.03% na última hora e -0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hydrated Dollar (HOLLAR)

Capitalização de mercado $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Fornecimento Circulante 3.46M 3.46M 3.46M Fornecimento total 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

A capitalização de mercado atual de Hydrated Dollar é $ 3.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOLLAR é 3.46M, com um fornecimento total de 3464592.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.46M.