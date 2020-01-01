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Principais tokens de Hydration Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Hydration Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.771
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.46
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05282
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
4
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,519
+0.03%
-0.00%
-1.11%
$ 285.13M
$ 7.97M
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.883
-0.31%
-2.97%
-7.02%
$ 52.81M
$ 20.30K
6
Hydrated Dollar
Hydrated Dollar
HOLLAR
$ 0.997496
-0.03%
-0.00%
-0.22%
$ 11.31M
$ 575.41K
7
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2716
-0.11%
-2.59%
-3.38%
$ 8.15M
$ 105.26K
8
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.775505
-0.04%
-0.02%
-4.53%
$ 3.24M
$ 3.27K
9
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,913.96
-0.04%
-0.00%
-1.09%
$ 3.22M
$ 43.52K
10
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031482
0.00%
+0.01%
+1.39%
$ 537.75K
$ 94.28

Perguntas frequentes

O que são tokens de Hydration Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Hydration Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $8.70B.
Qual é o token de Hydration Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Hydration Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Hydration Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de Hydration Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Hydration Ecosystem incluem LINK, AAVE, SKY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Hydration Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Hydration Ecosystem é de aproximadamente $8.70B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Hydration Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.