Em que rede blockchain HAVA opera?

HAVA opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de HAVA?

O token está cotado a R$11.0759292712653000, registrando uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria HAVA pertence?

HAVA se enquadra na categoria Healthcare,Polygon Ecosystem,E-commerce. Essa classificação ajuda os investidores a comparar HAVA com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de HAVA?

Sua capitalização de mercado é de R$44366012.92254618990000, colocando o ativo na posição #1222. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de HAVA estão atualmente em circulação?

Há 4000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de HAVA hoje?

Nos últimos dias, HAVA gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, HAVA flutuou entre R$11.0759292712653000 e R$11.0759292712653000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.