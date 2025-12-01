Preço de GOTM hoje

O preço ao vivo de GOTM (GOTM) hoje é $ 0.00166688, com uma variação de 2.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOTM para USD é de $ 0.00166688 por GOTM.

GOTM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 274,674, com um fornecimento em circulação de 164.70M GOTM. Nas últimas 24 horas, GOTM foi negociado entre $ 0.00161173 (mínimo) e $ 0.00168514 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00423586, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00153091.

No desempenho de curto prazo, GOTM movimentou-se +1.13% na última hora e +1.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GOTM (GOTM)

Capitalização de mercado $ 274.67K$ 274.67K $ 274.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Fornecimento Circulante 164.70M 164.70M 164.70M Fornecimento total 967,877,556.3048152 967,877,556.3048152 967,877,556.3048152

