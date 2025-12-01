Preço de goodcryptoX hoje

O preço ao vivo de goodcryptoX (GOOD) hoje é $ 0.04900637, com uma variação de 2.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOOD para USD é de $ 0.04900637 por GOOD.

goodcryptoX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,038,925, com um fornecimento em circulação de 21.20M GOOD. Nas últimas 24 horas, GOOD foi negociado entre $ 0.04900674 (mínimo) e $ 0.050615 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.186012, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04901165.

No desempenho de curto prazo, GOOD movimentou-se -0.51% na última hora e -2.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de goodcryptoX (GOOD)

Capitalização de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.00M$ 49.00M $ 49.00M Fornecimento Circulante 21.20M 21.20M 21.20M Fornecimento total 999,911,940.8869711 999,911,940.8869711 999,911,940.8869711

A capitalização de mercado atual de goodcryptoX é $ 1.04M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOD é 21.20M, com um fornecimento total de 999911940.8869711. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.00M.