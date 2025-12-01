Preço de Gomble hoje

O preço ao vivo de Gomble (GM) hoje é $ 0.01024979, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de $ 0.01024979 por GM.

Gomble ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,829,460, com um fornecimento em circulação de 276.03M GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0.01012841 (mínimo) e $ 0.01030544 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00706647.

No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se -0.16% na última hora e +20.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gomble (GM)

Capitalização de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.25M$ 10.25M $ 10.25M Fornecimento Circulante 276.03M 276.03M 276.03M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

