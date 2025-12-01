Preço de Golddigger hoje

O preço ao vivo de Golddigger (GDIG) hoje é $ 0.00034541, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GDIG para USD é de $ 0.00034541 por GDIG.

Golddigger ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 343,810, com um fornecimento em circulação de 993.72M GDIG. Nas últimas 24 horas, GDIG foi negociado entre $ 0.00034332 (mínimo) e $ 0.00035357 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00135633, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00028173.

No desempenho de curto prazo, GDIG movimentou-se -0.54% na última hora e -4.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Golddigger (GDIG)

Capitalização de mercado $ 343.81K$ 343.81K $ 343.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 343.81K$ 343.81K $ 343.81K Fornecimento Circulante 993.72M 993.72M 993.72M Fornecimento total 993,724,005.992371 993,724,005.992371 993,724,005.992371

A capitalização de mercado atual de Golddigger é $ 343.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GDIG é 993.72M, com um fornecimento total de 993724005.992371. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 343.81K.