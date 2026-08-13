Preço de GINI hoje

O preço ao vivo de GINI (GINI) hoje é $ 0.00119898, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GINI para USD é de $ 0.00119898 por GINI.

GINI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,210,256, com um fornecimento em circulação de 1.11B GINI. Nas últimas 24 horas, GINI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.06073, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GINI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 29.97.

Informações de mercado de GINI (GINI)

Capitalização de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volume (24h) $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Fornecimento Circulante 1.11B 1.11B 1.11B Fornecimento total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GINI é $ 1.21M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 29.97. A oferta em circulação de GINI é 1.11B, com um fornecimento total de 2000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.40M.