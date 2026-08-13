Preço de GEOM hoje

O preço ao vivo de GEOM (GEOM) hoje é $ 0, com uma variação de 38.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GEOM para USD é de $ 0 por GEOM.

GEOM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 184,840, com um fornecimento em circulação de 948.51M GEOM. Nas últimas 24 horas, GEOM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00149508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GEOM movimentou-se +0.29% na última hora e -68.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 129.08K.

Informações de mercado de GEOM (GEOM)

Capitalização de mercado $ 184.84K$ 184.84K $ 184.84K Volume (24h) $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K Fornecimento Circulante 948.51M 948.51M 948.51M Fornecimento total 998,760,615.87341 998,760,615.87341 998,760,615.87341

A capitalização de mercado atual de GEOM é $ 184.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 129.08K. A oferta em circulação de GEOM é 948.51M, com um fornecimento total de 998760615.87341. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 194.63K.