Preço de Gamium hoje

O preço ao vivo de Gamium (GMM) hoje é $ 0, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMM para USD é de $ 0 por GMM.

Gamium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 150,066, com um fornecimento em circulação de 31.55B GMM. Nas últimas 24 horas, GMM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01290959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GMM movimentou-se -2.38% na última hora e -33.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gamium (GMM)

Capitalização de mercado $ 150.07K$ 150.07K $ 150.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.81K$ 237.81K $ 237.81K Fornecimento Circulante 31.55B 31.55B 31.55B Fornecimento total 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gamium é $ 150.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GMM é 31.55B, com um fornecimento total de 50000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 237.81K.