Preço de Flo hoje

O preço ao vivo de Flo (FLO) hoje é $ 0.00961894, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLO para USD é de $ 0.00961894 por FLO.

Flo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,570, com um fornecimento em circulação de 9.00M FLO. Nas últimas 24 horas, FLO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.232678, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00914541.

No desempenho de curto prazo, FLO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flo (FLO)

Capitalização de mercado $ 86.57K$ 86.57K $ 86.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.19K$ 96.19K $ 96.19K Fornecimento Circulante 9.00M 9.00M 9.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flo é $ 86.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLO é 9.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.19K.