Preço de Flagship by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Flagship by Virtuals (FYI) hoje é $ 0.00270336, com uma variação de 5.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FYI para USD é de $ 0.00270336 por FYI.

Flagship by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 244,855, com um fornecimento em circulação de 90.57M FYI. Nas últimas 24 horas, FYI foi negociado entre $ 0.00270495 (mínimo) e $ 0.00288227 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02405088, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00218454.

No desempenho de curto prazo, FYI movimentou-se -0.06% na última hora e -7.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Flagship by Virtuals (FYI)

Capitalização de mercado $ 244.86K$ 244.86K $ 244.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Fornecimento Circulante 90.57M 90.57M 90.57M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

