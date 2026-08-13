Preço de FELIX hoje

O preço ao vivo de FELIX (FELIX) hoje é $ 0, com uma variação de 1.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FELIX para USD é de $ 0 por FELIX.

FELIX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,761, com um fornecimento em circulação de 95.89B FELIX. Nas últimas 24 horas, FELIX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FELIX movimentou-se -0.14% na última hora e -4.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FELIX (FELIX)

Capitalização de mercado $ 123.76K$ 123.76K $ 123.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.76K$ 123.76K $ 123.76K Fornecimento Circulante 95.89B 95.89B 95.89B Fornecimento total 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454

A capitalização de mercado atual de FELIX é $ 123.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FELIX é 95.89B, com um fornecimento total de 95890313090.41454. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.76K.