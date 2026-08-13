Preço de Etherfuse GILTS hoje

O preço ao vivo de Etherfuse GILTS (GILTS) hoje é $ 1.42, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GILTS para USD é de $ 1.42 por GILTS.

Etherfuse GILTS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 177,441, com um fornecimento em circulação de 125.03K GILTS. Nas últimas 24 horas, GILTS foi negociado entre $ 1.42 (mínimo) e $ 1.42 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.44, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.37.

No desempenho de curto prazo, GILTS movimentou-se -- na última hora e +0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 311.50.

Informações de mercado de Etherfuse GILTS (GILTS)

Capitalização de mercado $ 177.44K$ 177.44K $ 177.44K Volume (24h) $ 311.50$ 311.50 $ 311.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 177.44K$ 177.44K $ 177.44K Fornecimento Circulante 125.03K 125.03K 125.03K Fornecimento total 125,026.0 125,026.0 125,026.0

A capitalização de mercado atual de Etherfuse GILTS é $ 177.44K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 311.50. A oferta em circulação de GILTS é 125.03K, com um fornecimento total de 125026.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 177.44K.