Qual é o preço atual de Emerald Security Token?

Emerald Security Token está sendo negociado a R$6.9660295048671000, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Emerald Security Token é de R$10.1734099963167000, enquanto o ATL é de R$5.37236232317808000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de EMRL.D hoje?

A capitalização de mercado está em R$174602186.44891306698000, colocando o ativo no #572 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Emerald Security Token?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com EMRL.D.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 25000000.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Emerald Security Token se enquadra?

Emerald Security Token faz parte da classificação Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA), que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de EMRL.D?

Operar na rede -- permite que EMRL.D aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.