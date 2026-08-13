Preço de eBESS hoje

O preço ao vivo de eBESS (EBESS) hoje é $ 0, com uma variação de 9.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EBESS para USD é de $ 0 por EBESS.

eBESS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,220.65, com um fornecimento em circulação de 653.46M EBESS. Nas últimas 24 horas, EBESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EBESS movimentou-se -0.74% na última hora e +5.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de eBESS (EBESS)

Capitalização de mercado $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.35K$ 26.35K $ 26.35K Fornecimento Circulante 653.46M 653.46M 653.46M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de eBESS é $ 17.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EBESS é 653.46M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.35K.