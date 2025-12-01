Preço de DoubleZero Staked SOL hoje

O preço ao vivo de DoubleZero Staked SOL (DZSOL) hoje é $ 141.35, com uma variação de 1.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DZSOL para USD é de $ 141.35 por DZSOL.

DoubleZero Staked SOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,558,849, com um fornecimento em circulação de 54.24K DZSOL. Nas últimas 24 horas, DZSOL foi negociado entre $ 138.66 (mínimo) e $ 142.9 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 240.78, enquanto a mínima histórica foi de $ 123.85.

No desempenho de curto prazo, DZSOL movimentou-se -0.07% na última hora e +5.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Capitalização de mercado $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Fornecimento Circulante 54.24K 54.24K 54.24K Fornecimento total 12,847,033.57864398 12,847,033.57864398 12,847,033.57864398

