Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Liquid Staked SOL por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staked SOL. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.61
-0.24%
-0.00%
+4.48%
$ 780.50M
$ 339.07K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.51
-0.14%
-0.00%
+4.61%
$ 759.64M
$ 7.96M
3
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.5
-0.15%
-0.00%
+4.62%
$ 394.20M
$ 1.04M
4
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.76
-0.35%
-0.00%
+4.40%
$ 213.16M
$ 31.04
5
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.25
-0.12%
-0.00%
+4.55%
$ 179.53M
$ 481.78K
6
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.64
-0.18%
-0.00%
+4.71%
$ 155.22M
$ 379.17K
7
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.04
-0.12%
-0.00%
+4.85%
$ 124.71M
$ 56.69K
8
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.84
-0.13%
-0.00%
+4.57%
$ 104.96M
$ 26.23K
9
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.52
-0.23%
-0.00%
+4.47%
$ 102.25M
$ 181.63K
10
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.57
-0.21%
-0.00%
+5.02%
$ 93.80M
$ 141.01K
11
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.42
-0.22%
-0.00%
+4.36%
$ 69.81M
$ 242.41K
12
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.75
-0.17%
-0.00%
+4.60%
$ 68.88M
$ 1.91K
13
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.04
-0.34%
-0.00%
+4.45%
$ 64.49M
$ 415.67
14
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 81.37
-0.15%
-0.00%
+4.59%
$ 14.24M
$ 371.79K
15
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 90.62
-0.31%
-0.00%
+4.30%
$ 10.50M
$ 1.38K
16
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 98.34
-0.12%
-0.00%
+4.36%
$ 10.44M
$ 23.39K
17
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 88.73
-0.28%
-0.00%
+4.56%
$ 7.73M
$ 99.82K
18
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.55
-0.18%
-0.00%
+4.62%
$ 6.94M
$ 29.12K
19
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 90.84
-0.09%
-0.00%
+4.79%
$ 3.25M
$ 472.40
20
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.68
-0.33%
-0.00%
+4.43%
$ 2.64M
$ 13.02
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 92.64
-0.16%
-0.01%
+3.44%
$ 1.67M
$ 88.77
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 144.32
0.00%
--
+2.84%
$ 1.08M
$ 432.97
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 98.13
-0.35%
-0.00%
+4.35%
$ 317.20K
$ 179.28
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 79.83
0.00%
-0.00%
+1.04%
$ 153.75K
$ 10.89
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
0.00%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 81.86
-0.01%
-0.11%
+4.98%
--
$ 663.86

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staked SOL e por que são populares?
Tokens de Liquid Staked SOL representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 27 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $3.17B.
Qual é o token de Liquid Staked SOL com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staked SOL acompanhados na MEXC, YSOL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staked SOL existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 27 tokens de Liquid Staked SOL, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staked SOL incluem BNSOL, JITOSOL, JUPSOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staked SOL?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staked SOL é de aproximadamente $3.17B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staked SOL, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.