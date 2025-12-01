Preço de Dollar Cost Average hoje

O preço ao vivo de Dollar Cost Average (DCA) hoje é $ 0.00030138, com uma variação de 6.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCA para USD é de $ 0.00030138 por DCA.

Dollar Cost Average ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 298,346, com um fornecimento em circulação de 999.99M DCA. Nas últimas 24 horas, DCA foi negociado entre $ 0.00029663 (mínimo) e $ 0.00032361 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00301457, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0002056.

No desempenho de curto prazo, DCA movimentou-se -0.26% na última hora e -7.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dollar Cost Average (DCA)

Capitalização de mercado $ 298.35K$ 298.35K $ 298.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 298.35K$ 298.35K $ 298.35K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,990,813.641439 999,990,813.641439 999,990,813.641439

