Preço de Dobermann hoje

O preço ao vivo de Dobermann (DOBERMANN) hoje é $ 0, com uma variação de 9,06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOBERMANN para USD é de $ 0 por DOBERMANN.

Dobermann ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 188 356, com um fornecimento em circulação de 999,90M DOBERMANN. Nas últimas 24 horas, DOBERMANN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOBERMANN movimentou-se +0,49% na última hora e +3,57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5,17K.

Informações de mercado de Dobermann (DOBERMANN)

Capitalização de mercado $ 188,36K$ 188,36K $ 188,36K Volume (24h) $ 5,17K$ 5,17K $ 5,17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 188,36K$ 188,36K $ 188,36K Fornecimento Circulante 999,90M 999,90M 999,90M Fornecimento total 999 904 852,0959113 999 904 852,0959113 999 904 852,0959113

A capitalização de mercado atual de Dobermann é $ 188,36K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5,17K. A oferta em circulação de DOBERMANN é 999,90M, com um fornecimento total de 999904852.0959113. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 188,36K.