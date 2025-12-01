Preço de DinoLFG hoje

O preço ao vivo de DinoLFG (DINO) hoje é --, com uma variação de 4.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DINO para USD é de -- por DINO.

DinoLFG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 209,985, com um fornecimento em circulação de 312.95M DINO. Nas últimas 24 horas, DINO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.162465, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DINO movimentou-se +0.24% na última hora e +33.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DinoLFG (DINO)

Capitalização de mercado $ 209.99K$ 209.99K $ 209.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 223.66K$ 223.66K $ 223.66K Fornecimento Circulante 312.95M 312.95M 312.95M Fornecimento total 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

A capitalização de mercado atual de DinoLFG é $ 209.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DINO é 312.95M, com um fornecimento total de 333333333.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 223.66K.