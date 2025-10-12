Informações de preço de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 179.93 $ 179.93 $ 179.93 Mínimo 24h $ 191.1 $ 191.1 $ 191.1 Máximo 24h Mínimo 24h $ 179.93$ 179.93 $ 179.93 Máximo 24h $ 191.1$ 191.1 $ 191.1 Máximo histórico $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Menor preço $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Variação de Preço (1h) +1.78% Alteração de Preço (1D) -1.77% Variação de Preço (7d) -28.05% Variação de Preço (7d) -28.05%

O preço em tempo real de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) é $186.9. Nas últimas 24 horas, DFDVSOL foi negociado entre a mínima de $ 179.93 e a máxima de $ 191.1, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DFDVSOL é $ 259.77, enquanto o mais baixo é $ 150.48.

Em termos de desempenho de curto prazo, DFDVSOL variou +1.78% na última hora, -1.77% nas últimas 24 horas e -28.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Capitalização de mercado $ 73.98M$ 73.98M $ 73.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.98M$ 73.98M $ 73.98M Fornecimento Circulante 395.80K 395.80K 395.80K Fornecimento total 395,798.542562057 395,798.542562057 395,798.542562057

A capitalização de mercado atual de DFDV Staked SOL é $ 73.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DFDVSOL é 395.80K, com um fornecimento total de 395798.542562057. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.98M.