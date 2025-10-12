O que é DataMind (DMIND)

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today's world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here's the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you're not part of a huge company with massive resources, you're left out of the AI revolution. Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain. It's like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it's powered by a global community.

Recurso de DataMind (DMIND) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de DataMind (DMIND)

Compreender a tokenomics de DataMind (DMIND) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DMIND agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DataMind (DMIND) Quanto vale hoje o DataMind (DMIND)? O preço ao vivo de DMIND em USD é 0.00008091 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DMIND para USD? $ 0.00008091 . Confira o O preço atual de DMIND para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DataMind? A capitalização de mercado de DMIND é $ 8.09K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DMIND? O fornecimento circulante de DMIND é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DMIND? DMIND atingiu um preço máximo histórico de 0.00091396 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DMIND? DMIND atingiu um preço minímo histórico de 0.00007675 USD . Qual é o volume de negociação de DMIND? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DMIND é -- USD . DMIND vai subir ainda este ano? DMIND pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DMIND para uma análise mais detalhada.

