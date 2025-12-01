Preço de Dark Cheems hoje

O preço ao vivo de Dark Cheems (TOTAKEKE) hoje é $ 0.00029939, com uma variação de 3.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOTAKEKE para USD é de $ 0.00029939 por TOTAKEKE.

Dark Cheems ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 299,392, com um fornecimento em circulação de 1.00B TOTAKEKE. Nas últimas 24 horas, TOTAKEKE foi negociado entre $ 0.00029485 (mínimo) e $ 0.00032019 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01529702, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0002325.

No desempenho de curto prazo, TOTAKEKE movimentou-se +0.45% na última hora e +15.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dark Cheems (TOTAKEKE)

Capitalização de mercado $ 299.39K$ 299.39K $ 299.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.39K$ 299.39K $ 299.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

