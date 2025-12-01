Preço de Cosmo hoje

O preço ao vivo de Cosmo (COSMO) hoje é $ 0.00002524, com uma variação de 5.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COSMO para USD é de $ 0.00002524 por COSMO.

Cosmo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,845, com um fornecimento em circulação de 905.20M COSMO. Nas últimas 24 horas, COSMO foi negociado entre $ 0.00002383 (mínimo) e $ 0.00002554 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00089054, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002239.

No desempenho de curto prazo, COSMO movimentou-se -0.15% na última hora e -16.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cosmo (COSMO)

Capitalização de mercado $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Fornecimento Circulante 905.20M 905.20M 905.20M Fornecimento total 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

