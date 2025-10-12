O preço ao vivo de Coin hoje é 0.00065912 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COINS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COINS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Coin hoje é 0.00065912 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COINS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COINS facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 COINS para USD

$0.00065987
-6.90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Coin (COINS)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:36:34 (UTC+8)

Informações de preço de Coin (COINS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00063751
Mínimo 24h
$ 0.00073662
Máximo 24h

$ 0.00063751
$ 0.00073662
$ 0.00260472
$ 0.00008402
-0.34%

-8.67%

-28.17%

-28.17%

O preço em tempo real de Coin (COINS) é $0.00065912. Nas últimas 24 horas, COINS foi negociado entre a mínima de $ 0.00063751 e a máxima de $ 0.00073662, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COINS é $ 0.00260472, enquanto o mais baixo é $ 0.00008402.

Em termos de desempenho de curto prazo, COINS variou -0.34% na última hora, -8.67% nas últimas 24 horas e -28.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Coin (COINS)

$ 659.12K
--
----

$ 659.12K
1000.00M
999,999,737.359616
A capitalização de mercado atual de Coin é $ 659.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COINS é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999737.359616. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 659.12K.

Histórico de preços de Coin (COINS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Coin em USD foi de $ -0.0002987564.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Coin em USD foi de $ +0.0018356656.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Coin em USD foi de $ +0.0005077343361533154.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-8.67%
30 dias$ -0.0002987564-45.32%
60 dias$ +0.0018356656+278.50%
90 dias$ +0.0005077343361533154+335.39%

O que é Coin (COINS)

Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Coin (COINS)

Previsão de preço do Coin (em USD)

Quanto valerá Coin (COINS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Coin (COINS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Coin.

Confira a previsão de preço de Coin agora!

COINS para moedas locais

Tokenomics de Coin (COINS)

Compreender a tokenomics de Coin (COINS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COINS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Coin (COINS)

Quanto vale hoje o Coin (COINS)?
O preço ao vivo de COINS em USD é 0.00065912 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de COINS para USD?
O preço atual de COINS para USD é $ 0.00065912. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Coin?
A capitalização de mercado de COINS é $ 659.12K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de COINS?
O fornecimento circulante de COINS é de 1000.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COINS?
COINS atingiu um preço máximo histórico de 0.00260472 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COINS?
COINS atingiu um preço minímo histórico de 0.00008402 USD.
Qual é o volume de negociação de COINS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COINS é -- USD.
COINS vai subir ainda este ano?
COINS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COINS para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.