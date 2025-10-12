Informações de preço de Coin (COINS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00063751 $ 0.00063751 $ 0.00063751 Mínimo 24h $ 0.00073662 $ 0.00073662 $ 0.00073662 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00063751$ 0.00063751 $ 0.00063751 Máximo 24h $ 0.00073662$ 0.00073662 $ 0.00073662 Máximo histórico $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Menor preço $ 0.00008402$ 0.00008402 $ 0.00008402 Variação de Preço (1h) -0.34% Alteração de Preço (1D) -8.67% Variação de Preço (7d) -28.17% Variação de Preço (7d) -28.17%

O preço em tempo real de Coin (COINS) é $0.00065912. Nas últimas 24 horas, COINS foi negociado entre a mínima de $ 0.00063751 e a máxima de $ 0.00073662, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COINS é $ 0.00260472, enquanto o mais baixo é $ 0.00008402.

Em termos de desempenho de curto prazo, COINS variou -0.34% na última hora, -8.67% nas últimas 24 horas e -28.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Coin (COINS)

Capitalização de mercado $ 659.12K$ 659.12K $ 659.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 659.12K$ 659.12K $ 659.12K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,737.359616 999,999,737.359616 999,999,737.359616

A capitalização de mercado atual de Coin é $ 659.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COINS é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999737.359616. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 659.12K.