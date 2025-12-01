Preço de CODY hoje

O preço ao vivo de CODY (CODY) hoje é $ 0.00000836, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CODY para USD é de $ 0.00000836 por CODY.

CODY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 668,091, com um fornecimento em circulação de 79.90B CODY. Nas últimas 24 horas, CODY foi negociado entre $ 0.00000825 (mínimo) e $ 0.00000855 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00003875, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000346.

No desempenho de curto prazo, CODY movimentou-se +0.16% na última hora e +7.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CODY (CODY)

Capitalização de mercado $ 668.09K$ 668.09K $ 668.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 836.14K$ 836.14K $ 836.14K Fornecimento Circulante 79.90B 79.90B 79.90B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CODY é $ 668.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CODY é 79.90B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 836.14K.