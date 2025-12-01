Preço de Ceylon hoje

O preço ao vivo de Ceylon (RS) hoje é $ 0.00000115, com uma variação de 11.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RS para USD é de $ 0.00000115 por RS.

Ceylon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,597,233, com um fornecimento em circulação de 4.00T RS. Nas últimas 24 horas, RS foi negociado entre $ 0.00000102 (mínimo) e $ 0.00000115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0000061, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RS movimentou-se +8.23% na última hora e +16.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ceylon (RS)

Capitalização de mercado $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Fornecimento Circulante 4.00T 4.00T 4.00T Fornecimento total 3,999,889,751,940.145 3,999,889,751,940.145 3,999,889,751,940.145

