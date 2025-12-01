Preço de Cel AI hoje

O preço ao vivo de Cel AI (SN127) hoje é $ 3.69, com uma variação de 10.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN127 para USD é de $ 3.69 por SN127.

Cel AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,595,377, com um fornecimento em circulação de 1.52M SN127. Nas últimas 24 horas, SN127 foi negociado entre $ 3.61 (mínimo) e $ 4.25 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.385811.

No desempenho de curto prazo, SN127 movimentou-se +0.95% na última hora e -15.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cel AI (SN127)

Capitalização de mercado $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Fornecimento Circulante 1.52M 1.52M 1.52M Fornecimento total 1,516,651.567460685 1,516,651.567460685 1,516,651.567460685

