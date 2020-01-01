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Principais tokens de Parallelized EVM por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Parallelized EVM. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SEI
SEI
SEI
$ 0.04156
+1.38%
+2.67%
+0.19%
$ 297.16M
$ 1.36M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.0218
+0.14%
+0.60%
+7.09%
$ 257.32M
$ 10.34M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.0050756
-0.87%
+0.02%
-3.14%
$ 6.09M
$ 35.96K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01404
-0.21%
-0.85%
-6.60%
$ 3.35M
$ 3.98M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 6.6E-6
-6.12%
-34.70%
-29.56%
$ 12.54K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.3789
0.00%
-1.28%
-4.54%
--
$ 10.21K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Parallelized EVM e por que são populares?
Tokens de Parallelized EVM representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 7 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $564.60M.
Qual é o token de Parallelized EVM com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Parallelized EVM acompanhados na MEXC, SEI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.67% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Parallelized EVM existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 7 tokens de Parallelized EVM, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Parallelized EVM incluem SEI, MON, REACT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Parallelized EVM?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Parallelized EVM é de aproximadamente $564.60M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Parallelized EVM, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.