NEON

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Nome da criptoNEON

ClassificaçãoNo.826

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.53%

Fornecimento circulante239,465,527

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2394%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.8649648632805813,2023-12-27

Menor preço0.05373474191452677,2023-08-30

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoNeon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.