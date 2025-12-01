Preço de BYUSD hoje

O preço ao vivo de BYUSD (BYUSD) hoje é $ 0.999328, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BYUSD para USD é de $ 0.999328 por BYUSD.

BYUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,540,498, com um fornecimento em circulação de 1.97M BYUSD. Nas últimas 24 horas, BYUSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.502942.

No desempenho de curto prazo, BYUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BYUSD (BYUSD)

Capitalização de mercado $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Fornecimento Circulante 1.97M 1.97M 1.97M Fornecimento total 1,965,825.185828 1,965,825.185828 1,965,825.185828

A capitalização de mercado atual de BYUSD é $ 10.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BYUSD é 1.97M, com um fornecimento total de 1965825.185828. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.96M.